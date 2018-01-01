岩波ベストテン（7月9日～7月15日）

岩波新書

  書名 著者
1 現代社会はどこに向かうか 見田　宗介
2 武士の日本史 高橋　昌明
3 金融政策に未来はあるか 岩村　充
4 東大寺のなりたち 森本　公誠
5 後醍醐天皇 兵藤　裕己
6 ベラスケス　宮廷のなかの革命者 大高　保二郎
7 住まいで「老活」 安楽　玲子
8 賢い患者 山口　育子
9 EVと自動運転　クルマをどう変えるか 鶴原　吉郎
10 データサイエンス入門 竹村　彰通

岩波ジュニア新書

  書名 著者
1 砂糖の世界史 川北　稔
2 数学を嫌いにならないで　基本のおさらい篇 ダニカ・マッケラー
3 男女平等はどこまで進んだか 山下　泰子，矢澤　澄子　監修
4 台湾の若者を知りたい 水野　俊平
5 知の古典は誘惑する 小島　毅　編著
6 王様でたどるイギリス史 池上　俊一
7 数学を嫌いにならないで　文章題にいどむ篇 ダニカ・マッケラー
8 質問する，問い返す 名古谷　隆彦
9 詩のこころを読む 茨木　のり子
10 フランス革命 遅塚　忠躬

児童書

  書名 著者
1 ［少年文庫］モモ ミヒャエル・エンデ
2 ［少年文庫］星の王子さま サン＝テグジュペリ
3 ［子どもの本］ちいさいおうち バージニア・リー・バートン
4 せいめいのれきし　改訂版 バージニア・リー・バートン　文・絵
5 ［少年文庫］はてしない物語（上） ミヒャエル・エンデ
6 ［少年文庫］長くつ下のピッピ アストリッド・リンドグレーン
7 オリジナル版　星の王子さま サン＝テグジュペリ
8 ちいさいおうち バージニア・リー・バートン　文・絵
9 ［少年文庫］はてしない物語（下） ミヒャエル・エンデ
10 ［少年文庫］モンテ・クリスト伯（上） アレクサンドル・デュマ

岩波文庫

  書名 著者
1 君たちはどう生きるか 吉野　源三郎
2 詩の誕生 大岡　信，谷川　俊太郎
3 星の王子さま サン＝テグジュペリ
4 新訂　孫子 金谷　治　訳注
5 こころ 夏目　漱石
6 寛容についての手紙 ジョン・ロック
7 方法序説 デカルト
8 仙境異聞・勝五郎再生記聞 平田　篤胤
9 タタール人の砂漠 ブッツァーティ
10 モンテ・クリスト伯（1） アレクサンドル・デュマ

岩波現代文庫

  書名 著者
1 海うそ 梨木　香歩
2 ユング心理学入門〈〈心理療法〉コレクションⅠ〉 河合　隼雄
3 河合隼雄語録　カウンセリングの現場から 河合　隼雄
4 定本　昔話と日本人の心〈〈物語と日本人の心〉コレクション Ⅵ〉 河合　隼雄
5 神話と日本人の心〈〈物語と日本人の心〉コレクション Ⅲ〉 河合　隼雄
6 ユング心理学と仏教〈〈心理療法〉コレクションⅤ〉 河合　隼雄
7 大乗の教え（下）〈仏典をよむ 4〉 中村　元
8 鎖塚 小池　喜孝
9 文学部唯野教授 筒井　康隆
10 大乗の教え（上）〈仏典をよむ 3〉 中村　元

単行本・文科系

  書名 著者
1 トトロの生まれたところ 宮崎　駿　監修／スタジオジブリ　編
2 嘘に支配される日本 中野　晃一，福島　みずほ
3 作家がガンになって試みたこと 高橋　三千綱
4 経済学は悲しみを分かち合うために 神野　直彦
5 さよなら未来 若林　恵
6 やや黄色い熱をおびた旅人 原田　宗典
7 闘う商人　中内㓛 小榑　雅章
8 憲法　第六版 芦部　信喜／高橋　和之　補訂
9 MARCH 1 非暴力の闘い ジョン・ルイス，アンドリュー・アイディン
10 追跡　日米地位協定と基地公害 ジョン・ミッチェル

単行本・理科系

  書名 著者
1 江戸の骨は語る 篠田　謙一
2 ［科学ライブラリー］時をあやつる遺伝子 松本　顕
3 ［科学ライブラリー］分かちあう心の進化 松沢　哲郎
4 データ解析のための統計モデリング入門〈確率と情報の科学〉 久保　拓弥
5 新SI単位と電磁気学 佐藤　文隆，北野　正雄
6 ［科学ライブラリー］無限 イアン・スチュアート
7 数学者的思考トレーニング　複素解析編 上野　健爾
8 ［科学ライブラリー］学ぶ脳 虫明　元
9 ［科学ライブラリー］サンプリングって何だろう 廣瀬　雅代，稲垣　佑典，深谷　肇一
10 数学者的思考トレーニング　解析編 上野　健爾

電子書籍

  書名 著者
1 ［科学ライブラリー］〈生きもの〉シロアリ 松浦　健二
2 ［少年文庫］モモ ミヒャエル・エンデ
3 ［岩波文庫］新訂　孫子 金谷　治　訳注
4 ［岩波文庫］方法序説 デカルト
5 ［岩波新書］日本人の英語 マーク・ピーターセン
6 ［岩波文庫］論語 金谷　治　訳注
7 ［岩波新書］データサイエンス入門 竹村　彰通
8 ［岩波文庫］モンテ・クリスト伯（3） アレクサンドル・デュマ
9 ［岩波文庫］ブッダのことば 中村　元　訳
10 ［現代文庫］ご冗談でしょう、ファインマンさん（上） R．P．ファインマン

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