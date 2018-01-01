- 書評 書評
岩波ベストテン（7月9日～7月15日）
岩波新書
|書名
|著者
|1
|現代社会はどこに向かうか
|見田 宗介
|2
|武士の日本史
|高橋 昌明
|3
|金融政策に未来はあるか
|岩村 充
|4
|東大寺のなりたち
|森本 公誠
|5
|後醍醐天皇
|兵藤 裕己
|6
|ベラスケス 宮廷のなかの革命者
|大高 保二郎
|7
|住まいで「老活」
|安楽 玲子
|8
|賢い患者
|山口 育子
|9
|EVと自動運転 クルマをどう変えるか
|鶴原 吉郎
|10
|データサイエンス入門
|竹村 彰通
岩波ジュニア新書
|書名
|著者
|1
|砂糖の世界史
|川北 稔
|2
|数学を嫌いにならないで 基本のおさらい篇
|ダニカ・マッケラー
|3
|男女平等はどこまで進んだか
|山下 泰子，矢澤 澄子 監修
|4
|台湾の若者を知りたい
|水野 俊平
|5
|知の古典は誘惑する
|小島 毅 編著
|6
|王様でたどるイギリス史
|池上 俊一
|7
|数学を嫌いにならないで 文章題にいどむ篇
|ダニカ・マッケラー
|8
|質問する，問い返す
|名古谷 隆彦
|9
|詩のこころを読む
|茨木 のり子
|10
|フランス革命
|遅塚 忠躬
児童書
|書名
|著者
|1
|［少年文庫］モモ
|ミヒャエル・エンデ
|2
|［少年文庫］星の王子さま
|サン＝テグジュペリ
|3
|［子どもの本］ちいさいおうち
|バージニア・リー・バートン
|4
|せいめいのれきし 改訂版
|バージニア・リー・バートン 文・絵
|5
|［少年文庫］はてしない物語（上）
|ミヒャエル・エンデ
|6
|［少年文庫］長くつ下のピッピ
|アストリッド・リンドグレーン
|7
|オリジナル版 星の王子さま
|サン＝テグジュペリ
|8
|ちいさいおうち
|バージニア・リー・バートン 文・絵
|9
|［少年文庫］はてしない物語（下）
|ミヒャエル・エンデ
|10
|［少年文庫］モンテ・クリスト伯（上）
|アレクサンドル・デュマ
岩波文庫
|書名
|著者
|1
|君たちはどう生きるか
|吉野 源三郎
|2
|詩の誕生
|大岡 信，谷川 俊太郎
|3
|星の王子さま
|サン＝テグジュペリ
|4
|新訂 孫子
|金谷 治 訳注
|5
|こころ
|夏目 漱石
|6
|寛容についての手紙
|ジョン・ロック
|7
|方法序説
|デカルト
|8
|仙境異聞・勝五郎再生記聞
|平田 篤胤
|9
|タタール人の砂漠
|ブッツァーティ
|10
|モンテ・クリスト伯（1）
|アレクサンドル・デュマ
岩波現代文庫
|書名
|著者
|1
|海うそ
|梨木 香歩
|2
|ユング心理学入門〈〈心理療法〉コレクションⅠ〉
|河合 隼雄
|3
|河合隼雄語録 カウンセリングの現場から
|河合 隼雄
|4
|定本 昔話と日本人の心〈〈物語と日本人の心〉コレクション Ⅵ〉
|河合 隼雄
|5
|神話と日本人の心〈〈物語と日本人の心〉コレクション Ⅲ〉
|河合 隼雄
|6
|ユング心理学と仏教〈〈心理療法〉コレクションⅤ〉
|河合 隼雄
|7
|大乗の教え（下）〈仏典をよむ 4〉
|中村 元
|8
|鎖塚
|小池 喜孝
|9
|文学部唯野教授
|筒井 康隆
|10
|大乗の教え（上）〈仏典をよむ 3〉
|中村 元
単行本・文科系
|書名
|著者
|1
|トトロの生まれたところ
|宮崎 駿 監修／スタジオジブリ 編
|2
|嘘に支配される日本
|中野 晃一，福島 みずほ
|3
|作家がガンになって試みたこと
|高橋 三千綱
|4
|経済学は悲しみを分かち合うために
|神野 直彦
|5
|さよなら未来
|若林 恵
|6
|やや黄色い熱をおびた旅人
|原田 宗典
|7
|闘う商人 中内㓛
|小榑 雅章
|8
|憲法 第六版
|芦部 信喜／高橋 和之 補訂
|9
|MARCH 1 非暴力の闘い
|ジョン・ルイス，アンドリュー・アイディン
|10
|追跡 日米地位協定と基地公害
|ジョン・ミッチェル
単行本・理科系
|書名
|著者
|1
|江戸の骨は語る
|篠田 謙一
|2
|［科学ライブラリー］時をあやつる遺伝子
|松本 顕
|3
|［科学ライブラリー］分かちあう心の進化
|松沢 哲郎
|4
|データ解析のための統計モデリング入門〈確率と情報の科学〉
|久保 拓弥
|5
|新SI単位と電磁気学
|佐藤 文隆，北野 正雄
|6
|［科学ライブラリー］無限
|イアン・スチュアート
|7
|数学者的思考トレーニング 複素解析編
|上野 健爾
|8
|［科学ライブラリー］学ぶ脳
|虫明 元
|9
|［科学ライブラリー］サンプリングって何だろう
|廣瀬 雅代，稲垣 佑典，深谷 肇一
|10
|数学者的思考トレーニング 解析編
|上野 健爾
電子書籍
|書名
|著者
|1
|［科学ライブラリー］〈生きもの〉シロアリ
|松浦 健二
|2
|［少年文庫］モモ
|ミヒャエル・エンデ
|3
|［岩波文庫］新訂 孫子
|金谷 治 訳注
|4
|［岩波文庫］方法序説
|デカルト
|5
|［岩波新書］日本人の英語
|マーク・ピーターセン
|6
|［岩波文庫］論語
|金谷 治 訳注
|7
|［岩波新書］データサイエンス入門
|竹村 彰通
|8
|［岩波文庫］モンテ・クリスト伯（3）
|アレクサンドル・デュマ
|9
|［岩波文庫］ブッダのことば
|中村 元 訳
|10
|［現代文庫］ご冗談でしょう、ファインマンさん（上）
|R．P．ファインマン