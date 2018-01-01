「没後10年 石井桃子展」神奈川近代文学館にて開催（7/21～9/24）



没後10年 石井桃子展

―本を読むよろこび―



神奈川近代文学館にて開催

2018年7月21日（土）～9月24日（月）









石井桃子（1907～2008）さんは，昭和初期から101歳で亡くなるまで，子どもたちのために最良の文学，文化を求め続け，編集者，翻訳家，作家として幅広く活躍しました．児童文学の研究，先駆的な家庭文庫の開設などを含め，その業績は，現代に至る日本児童文学の世界に大きな影響を与えています．本展では，軌跡をたどりながら，近年の調査研究もふまえて，戦中戦後の混乱を背景に，自立を貫き前を向いて生きたひとりの女性としての姿も紹介します．また，手がけた翻訳「クマのプーさん」「ちいさなうさこちゃん」「ピーターラビット」シリーズや，創作「ノンちゃん雲に乗る」など，現在も多くの読者に愛され続ける作品世界の魅力をあらためてひもときます．



