岩波ベストテン（7月16日～7月22日）

岩波新書

  書名 著者
1 武士の日本史 高橋　昌明
2 現代社会はどこに向かうか 見田　宗介
3 原民喜　死と愛と孤独の肖像 梯　久美子
4 戦国大名と分国法 清水　克行
5 ベラスケス　宮廷のなかの革命者 大高　保二郎
6 総介護社会 小竹　雅子
7 金融政策に未来はあるか 岩村　充
8 東大寺のなりたち 森本　公誠
9 住まいで「老活」 安楽　玲子
10 戦争体験と経営者 立石　泰則

岩波ジュニア新書

  書名 著者
1 砂糖の世界史 川北　稔
2 詩のこころを読む 茨木　のり子
3 台湾の若者を知りたい 水野　俊平
4 数学を嫌いにならないで　基本のおさらい篇 ダニカ・マッケラー
5 男女平等はどこまで進んだか 山下　泰子，矢澤　澄子　監修
6 フランス革命 遅塚　忠躬
7 数学を嫌いにならないで　文章題にいどむ篇 ダニカ・マッケラー
8 質問する，問い返す 名古谷　隆彦
9 アンネ・フランクに会いに行く 谷口　長世
10 正しいパンツのたたみ方 南野　忠晴

児童書

  書名 著者
1 ［少年文庫］モモ ミヒャエル・エンデ
2 ［少年文庫］あのころはフリードリヒがいた ハンス・ペーター・リヒター
3 ［少年文庫］星の王子さま サン＝テグジュペリ
4 せいめいのれきし　改訂版 バージニア・リー・バートン　文・絵
5 ［少年文庫］はてしない物語（上） ミヒャエル・エンデ
6 ［子どもの本］ちいさいおうち バージニア・リー・バートン
7 ［少年文庫］はてしない物語（下） ミヒャエル・エンデ
8 ［少年文庫］冒険者たち 斎藤　惇夫
9 ［少年文庫］ドリトル先生物語　ドリトル先生アフリカゆき ヒュー・ロフティング
10 おとうさんとぼく e．o．プラウエン

岩波文庫

  書名 著者
1 君たちはどう生きるか 吉野　源三郎
2 文選　詩篇（三） 川合　康三，富永　一登，釜谷　武志，和田　英信，浅見　洋二，緑川　英樹　訳注
3 山頭火俳句集 夏石　番矢　編
4 ラ・カテドラルでの対話（下） バルガス＝リョサ
5 太陽のない街 徳永　直
6 大手拓次詩集 原　子朗　編
7 星の王子さま サン＝テグジュペリ
8 方法序説 デカルト
9 こころ 夏目　漱石
10 仙境異聞・勝五郎再生記聞 平田　篤胤

岩波現代文庫

  書名 著者
1 神話と日本人の心〈〈物語と日本人の心〉コレクション Ⅲ〉 河合　隼雄
2 海うそ 梨木　香歩
3 定本　昔話と日本人の心〈〈物語と日本人の心〉コレクション Ⅵ〉 河合　隼雄
4 ユング心理学入門〈〈心理療法〉コレクションⅠ〉 河合　隼雄
5 ユング心理学と仏教〈〈心理療法〉コレクションⅤ〉 河合　隼雄
6 沖縄の戦後思想を考える 鹿野　政直
7 無冠の父 阿久　悠
8 新版　占領の記憶　記憶の占領 マイク・モラスキー
9 河合隼雄語録　カウンセリングの現場から 河合　隼雄
10 大乗の教え（下）〈仏典をよむ 4〉 中村　元

単行本・文科系

  書名 著者
1 トトロの生まれたところ 宮崎　駿　監修／スタジオジブリ　編
2 作家がガンになって試みたこと 高橋　三千綱
3 経済学は悲しみを分かち合うために 神野　直彦
4 視覚心理学が明かす　名画の秘密 三浦　佳世
5 嘘に支配される日本 中野　晃一，福島　みずほ
6 MARCH 1 非暴力の闘い ジョン・ルイス，アンドリュー・アイディン
7 さよなら未来 若林　恵
8 憲法　第六版 芦部　信喜／高橋　和之　補訂
9 MARCH 2 ワシントン大行進 ジョン・ルイス，アンドリュー・アイディン
10 MARCH 3 セルマ　勝利をわれらに ジョン・ルイス，アンドリュー・アイディン

単行本・理科系

  書名 著者
1 ［科学ライブラリー］時をあやつる遺伝子 松本　顕
2 江戸の骨は語る 篠田　謙一
3 ［科学ライブラリー］学ぶ脳 虫明　元
4 ［科学ライブラリー］分かちあう心の進化 松沢　哲郎
5 数学者的思考トレーニング　複素解析編 上野　健爾
6 新SI単位と電磁気学 佐藤　文隆，北野　正雄
7 データ解析のための統計モデリング入門〈確率と情報の科学〉 久保　拓弥
8 ［科学ライブラリー］無限 イアン・スチュアート
9 ［科学ライブラリー］ちいさい言語学者の冒険 広瀬　友紀
10 数学者的思考トレーニング　解析編 上野　健爾

電子書籍

  書名 著者
1 ［岩波文庫］新訂　孫子 金谷　治　訳注
2 ［少年文庫］モモ ミヒャエル・エンデ
3 ［岩波文庫］読書について　他二篇 ショウペンハウエル
4 ［岩波文庫］方法序説 デカルト
5 ［岩波文庫］マルクス・アウレーリウス　自省録 神谷　美恵子　訳
6 ［岩波新書］外国語学習の科学 白井　恭弘
7 ［岩波新書］日本人の英語 マーク・ピーターセン
8 ［岩波文庫］論語 金谷　治　訳注
9 ［岩波文庫］バガヴァッド・ギーター 上村　勝彦　訳
10 ［岩波文庫］ブッダの真理のことば 感興のことば 中村　元　訳

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