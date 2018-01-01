- 書評 書評
岩波ベストテン（7月16日～7月22日）
岩波新書
|書名
|著者
|1
|武士の日本史
|高橋 昌明
|2
|現代社会はどこに向かうか
|見田 宗介
|3
|原民喜 死と愛と孤独の肖像
|梯 久美子
|4
|戦国大名と分国法
|清水 克行
|5
|ベラスケス 宮廷のなかの革命者
|大高 保二郎
|6
|総介護社会
|小竹 雅子
|7
|金融政策に未来はあるか
|岩村 充
|8
|東大寺のなりたち
|森本 公誠
|9
|住まいで「老活」
|安楽 玲子
|10
|戦争体験と経営者
|立石 泰則
岩波ジュニア新書
|書名
|著者
|1
|砂糖の世界史
|川北 稔
|2
|詩のこころを読む
|茨木 のり子
|3
|台湾の若者を知りたい
|水野 俊平
|4
|数学を嫌いにならないで 基本のおさらい篇
|ダニカ・マッケラー
|5
|男女平等はどこまで進んだか
|山下 泰子，矢澤 澄子 監修
|6
|フランス革命
|遅塚 忠躬
|7
|数学を嫌いにならないで 文章題にいどむ篇
|ダニカ・マッケラー
|8
|質問する，問い返す
|名古谷 隆彦
|9
|アンネ・フランクに会いに行く
|谷口 長世
|10
|正しいパンツのたたみ方
|南野 忠晴
児童書
|書名
|著者
|1
|［少年文庫］モモ
|ミヒャエル・エンデ
|2
|［少年文庫］あのころはフリードリヒがいた
|ハンス・ペーター・リヒター
|3
|［少年文庫］星の王子さま
|サン＝テグジュペリ
|4
|せいめいのれきし 改訂版
|バージニア・リー・バートン 文・絵
|5
|［少年文庫］はてしない物語（上）
|ミヒャエル・エンデ
|6
|［子どもの本］ちいさいおうち
|バージニア・リー・バートン
|7
|［少年文庫］はてしない物語（下）
|ミヒャエル・エンデ
|8
|［少年文庫］冒険者たち
|斎藤 惇夫
|9
|［少年文庫］ドリトル先生物語 ドリトル先生アフリカゆき
|ヒュー・ロフティング
|10
|おとうさんとぼく
|e．o．プラウエン
岩波文庫
|書名
|著者
|1
|君たちはどう生きるか
|吉野 源三郎
|2
|文選 詩篇（三）
|川合 康三，富永 一登，釜谷 武志，和田 英信，浅見 洋二，緑川 英樹 訳注
|3
|山頭火俳句集
|夏石 番矢 編
|4
|ラ・カテドラルでの対話（下）
|バルガス＝リョサ
|5
|太陽のない街
|徳永 直
|6
|大手拓次詩集
|原 子朗 編
|7
|星の王子さま
|サン＝テグジュペリ
|8
|方法序説
|デカルト
|9
|こころ
|夏目 漱石
|10
|仙境異聞・勝五郎再生記聞
|平田 篤胤
岩波現代文庫
|書名
|著者
|1
|神話と日本人の心〈〈物語と日本人の心〉コレクション Ⅲ〉
|河合 隼雄
|2
|海うそ
|梨木 香歩
|3
|定本 昔話と日本人の心〈〈物語と日本人の心〉コレクション Ⅵ〉
|河合 隼雄
|4
|ユング心理学入門〈〈心理療法〉コレクションⅠ〉
|河合 隼雄
|5
|ユング心理学と仏教〈〈心理療法〉コレクションⅤ〉
|河合 隼雄
|6
|沖縄の戦後思想を考える
|鹿野 政直
|7
|無冠の父
|阿久 悠
|8
|新版 占領の記憶 記憶の占領
|マイク・モラスキー
|9
|河合隼雄語録 カウンセリングの現場から
|河合 隼雄
|10
|大乗の教え（下）〈仏典をよむ 4〉
|中村 元
単行本・文科系
|書名
|著者
|1
|トトロの生まれたところ
|宮崎 駿 監修／スタジオジブリ 編
|2
|作家がガンになって試みたこと
|高橋 三千綱
|3
|経済学は悲しみを分かち合うために
|神野 直彦
|4
|視覚心理学が明かす 名画の秘密
|三浦 佳世
|5
|嘘に支配される日本
|中野 晃一，福島 みずほ
|6
|MARCH 1 非暴力の闘い
|ジョン・ルイス，アンドリュー・アイディン
|7
|さよなら未来
|若林 恵
|8
|憲法 第六版
|芦部 信喜／高橋 和之 補訂
|9
|MARCH 2 ワシントン大行進
|ジョン・ルイス，アンドリュー・アイディン
|10
|MARCH 3 セルマ 勝利をわれらに
|ジョン・ルイス，アンドリュー・アイディン
単行本・理科系
|書名
|著者
|1
|［科学ライブラリー］時をあやつる遺伝子
|松本 顕
|2
|江戸の骨は語る
|篠田 謙一
|3
|［科学ライブラリー］学ぶ脳
|虫明 元
|4
|［科学ライブラリー］分かちあう心の進化
|松沢 哲郎
|5
|数学者的思考トレーニング 複素解析編
|上野 健爾
|6
|新SI単位と電磁気学
|佐藤 文隆，北野 正雄
|7
|データ解析のための統計モデリング入門〈確率と情報の科学〉
|久保 拓弥
|8
|［科学ライブラリー］無限
|イアン・スチュアート
|9
|［科学ライブラリー］ちいさい言語学者の冒険
|広瀬 友紀
|10
|数学者的思考トレーニング 解析編
|上野 健爾
電子書籍
|書名
|著者
|1
|［岩波文庫］新訂 孫子
|金谷 治 訳注
|2
|［少年文庫］モモ
|ミヒャエル・エンデ
|3
|［岩波文庫］読書について 他二篇
|ショウペンハウエル
|4
|［岩波文庫］方法序説
|デカルト
|5
|［岩波文庫］マルクス・アウレーリウス 自省録
|神谷 美恵子 訳
|6
|［岩波新書］外国語学習の科学
|白井 恭弘
|7
|［岩波新書］日本人の英語
|マーク・ピーターセン
|8
|［岩波文庫］論語
|金谷 治 訳注
|9
|［岩波文庫］バガヴァッド・ギーター
|上村 勝彦 訳
|10
|［岩波文庫］ブッダの真理のことば 感興のことば
|中村 元 訳