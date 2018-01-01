- 書評 書評
岩波ベストテン（7月23日～7月29日）
岩波新書
|書名
|著者
|1
|原民喜 死と愛と孤独の肖像
|梯 久美子
|2
|戦国大名と分国法
|清水 克行
|3
|総介護社会
|小竹 雅子
|4
|戦争体験と経営者
|立石 泰則
|5
|K－POP 新感覚のメディア
|金成玟
|6
|武士の日本史
|高橋 昌明
|7
|現代社会はどこに向かうか
|見田 宗介
|8
|ベラスケス 宮廷のなかの革命者
|大高 保二郎
|9
|東大寺のなりたち
|森本 公誠
|10
|賢い患者
|山口 育子
岩波ジュニア新書
|書名
|著者
|1
|核兵器はなくせる
|川崎 哲
|2
|アンネ・フランクに会いに行く
|谷口 長世
|3
|砂糖の世界史
|川北 稔
|4
|お菓子でたどるフランス史
|池上 俊一
|5
|台湾の若者を知りたい
|水野 俊平
|6
|数学を嫌いにならないで 基本のおさらい篇
|ダニカ・マッケラー
|7
|詩のこころを読む
|茨木 のり子
|8
|知の古典は誘惑する
|小島 毅 編著
|9
|質問する，問い返す
|名古谷 隆彦
|10
|王様でたどるイギリス史
|池上 俊一
児童書
|書名
|著者
|1
|［少年文庫］影との戦い ゲド戦記1
|アーシュラ・K．ル＝グウィン
|2
|［少年文庫］森は生きている
|サムイル・マルシャーク
|3
|［少年文庫］モモ
|ミヒャエル・エンデ
|4
|［少年文庫］あのころはフリードリヒがいた
|ハンス・ペーター・リヒター
|5
|［少年文庫］星の王子さま
|サン＝テグジュペリ
|6
|［子どもの本］ちいさいおうち
|バージニア・リー・バートン
|7
|モモ
|ミヒャエル・エンデ
|8
|［少年文庫］おとうさんとぼく
|e．o．プラウエン
|9
|せいめいのれきし 改訂版
|バージニア・リー・バートン 文・絵
|10
|［少年文庫］長くつ下のピッピ
|アストリッド・リンドグレーン
岩波文庫
|書名
|著者
|1
|君たちはどう生きるか
|吉野 源三郎
|2
|文選 詩篇（三）
|川合 康三，富永 一登，釜谷 武志，和田 英信，浅見 洋二，緑川 英樹 訳注
|3
|山頭火俳句集
|夏石 番矢 編
|4
|太陽のない街
|徳永 直
|5
|ラ・カテドラルでの対話（下）
|バルガス＝リョサ
|6
|星の王子さま
|サン＝テグジュペリ
|7
|代表的日本人
|内村 鑑三
|8
|仙境異聞・勝五郎再生記聞
|平田 篤胤
|9
|こころ
|夏目 漱石
|10
|方法序説
|デカルト
岩波現代文庫
|書名
|著者
|1
|ユング心理学と仏教〈〈心理療法〉コレクションⅤ〉
|河合 隼雄
|2
|沖縄の戦後思想を考える
|鹿野 政直
|3
|無冠の父
|阿久 悠
|4
|神話と日本人の心〈〈物語と日本人の心〉コレクション Ⅲ〉
|河合 隼雄
|5
|新版 占領の記憶 記憶の占領
|マイク・モラスキー
|6
|ユング心理学入門〈〈心理療法〉コレクションⅠ〉
|河合 隼雄
|7
|定本 昔話と日本人の心〈〈物語と日本人の心〉コレクション Ⅵ〉
|河合 隼雄
|8
|海うそ
|梨木 香歩
|9
|河合隼雄語録 カウンセリングの現場から
|河合 隼雄
|10
|昔話と現代〈〈物語と日本人の心〉コレクション Ⅴ〉
|河合 隼雄
単行本・文科系
|書名
|著者
|1
|トトロの生まれたところ
|宮崎 駿 監修／スタジオジブリ 編
|2
|戦慄の記録 インパール
|NHKスペシャル取材班
|3
|経済学は悲しみを分かち合うために
|神野 直彦
|4
|嘘に支配される日本
|中野 晃一，福島 みずほ
|5
|作家がガンになって試みたこと
|高橋 三千綱
|6
|追跡 日米地位協定と基地公害
|ジョン・ミッチェル
|7
|視覚心理学が明かす 名画の秘密
|三浦 佳世
|8
|GHQ特命捜査ファイル 軍事機密費
|渡辺 延志
|9
|さよなら未来
|若林 恵
|10
|NOでは足りない
|ナオミ・クライン
単行本・理科系
|書名
|著者
|1
|［科学ライブラリー］時をあやつる遺伝子
|松本 顕
|2
|江戸の骨は語る
|篠田 謙一
|3
|［科学ライブラリー］分かちあう心の進化
|松沢 哲郎
|4
|新SI単位と電磁気学
|佐藤 文隆，北野 正雄
|5
|数学者的思考トレーニング 複素解析編
|上野 健爾
|6
|［科学ライブラリー］学ぶ脳
|虫明 元
|7
|非線形分散型波動方程式
|林 仲夫
|8
|［科学ライブラリー］無限
|イアン・スチュアート
|9
|［科学ライブラリー］日本の地下で何が起きているのか
|鎌田 浩毅
|10
|データ解析のための統計モデリング入門〈確率と情報の科学〉
|久保 拓弥
電子書籍
|書名
|著者
|1
|［岩波文庫］若きウェルテルの悩み
|ゲーテ
|2
|［ジュニア新書］詩のこころを読む
|茨木 のり子
|3
|［現代文庫］世界史の構造
|柄谷 行人
|4
|［岩波文庫］マルクス エンゲルス 共産党宣言
|大内 兵衛，向坂 逸郎 訳
|5
|［岩波文庫］モンテ・クリスト伯（7）
|アレクサンドル・デュマ
|6
|［岩波文庫］白鯨（上）
|メルヴィル
|7
|［岩波文庫］新訂 福翁自伝
|福沢 諭吉
|8
|［岩波新書］鈴木さんにも分かるネットの未来
|川上 量生
|9
|［岩波新書］仕事道楽 新版 スタジオジブリの現場
|鈴木 敏夫
|10
|［岩波文庫］詩という仕事について
|J．L．ボルヘス