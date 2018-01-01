岩波ベストテン（7月23日～7月29日）

岩波新書

  書名 著者
1 原民喜　死と愛と孤独の肖像 梯　久美子
2 戦国大名と分国法 清水　克行
3 総介護社会 小竹　雅子
4 戦争体験と経営者 立石　泰則
5 K－POP　新感覚のメディア 金成玟
6 武士の日本史 高橋　昌明
7 現代社会はどこに向かうか 見田　宗介
8 ベラスケス　宮廷のなかの革命者 大高　保二郎
9 東大寺のなりたち 森本　公誠
10 賢い患者 山口　育子

岩波ジュニア新書

  書名 著者
1 核兵器はなくせる 川崎　哲
2 アンネ・フランクに会いに行く 谷口　長世
3 砂糖の世界史 川北　稔
4 お菓子でたどるフランス史 池上　俊一
5 台湾の若者を知りたい 水野　俊平
6 数学を嫌いにならないで　基本のおさらい篇 ダニカ・マッケラー
7 詩のこころを読む 茨木　のり子
8 知の古典は誘惑する 小島　毅　編著
9 質問する，問い返す 名古谷　隆彦
10 王様でたどるイギリス史 池上　俊一

児童書

  書名 著者
1 ［少年文庫］影との戦い　ゲド戦記1 アーシュラ・K．ル＝グウィン
2 ［少年文庫］森は生きている サムイル・マルシャーク
3 ［少年文庫］モモ ミヒャエル・エンデ
4 ［少年文庫］あのころはフリードリヒがいた ハンス・ペーター・リヒター
5 ［少年文庫］星の王子さま サン＝テグジュペリ
6 ［子どもの本］ちいさいおうち バージニア・リー・バートン
7 モモ ミヒャエル・エンデ
8 ［少年文庫］おとうさんとぼく e．o．プラウエン
9 せいめいのれきし　改訂版 バージニア・リー・バートン　文・絵
10 ［少年文庫］長くつ下のピッピ アストリッド・リンドグレーン

岩波文庫

  書名 著者
1 君たちはどう生きるか 吉野　源三郎
2 文選　詩篇（三） 川合　康三，富永　一登，釜谷　武志，和田　英信，浅見　洋二，緑川　英樹　訳注
3 山頭火俳句集 夏石　番矢　編
4 太陽のない街 徳永　直
5 ラ・カテドラルでの対話（下） バルガス＝リョサ
6 星の王子さま サン＝テグジュペリ
7 代表的日本人 内村　鑑三
8 仙境異聞・勝五郎再生記聞 平田　篤胤
9 こころ 夏目　漱石
10 方法序説 デカルト

岩波現代文庫

  書名 著者
1 ユング心理学と仏教〈〈心理療法〉コレクションⅤ〉 河合　隼雄
2 沖縄の戦後思想を考える 鹿野　政直
3 無冠の父 阿久　悠
4 神話と日本人の心〈〈物語と日本人の心〉コレクション Ⅲ〉 河合　隼雄
5 新版　占領の記憶　記憶の占領 マイク・モラスキー
6 ユング心理学入門〈〈心理療法〉コレクションⅠ〉 河合　隼雄
7 定本　昔話と日本人の心〈〈物語と日本人の心〉コレクション Ⅵ〉 河合　隼雄
8 海うそ 梨木　香歩
9 河合隼雄語録　カウンセリングの現場から 河合　隼雄
10 昔話と現代〈〈物語と日本人の心〉コレクション Ⅴ〉 河合　隼雄

単行本・文科系

  書名 著者
1 トトロの生まれたところ 宮崎　駿　監修／スタジオジブリ　編
2 戦慄の記録　インパール NHKスペシャル取材班
3 経済学は悲しみを分かち合うために 神野　直彦
4 嘘に支配される日本 中野　晃一，福島　みずほ
5 作家がガンになって試みたこと 高橋　三千綱
6 追跡　日米地位協定と基地公害 ジョン・ミッチェル
7 視覚心理学が明かす　名画の秘密 三浦　佳世
8 GHQ特命捜査ファイル　軍事機密費 渡辺　延志
9 さよなら未来 若林　恵
10 NOでは足りない ナオミ・クライン

単行本・理科系

  書名 著者
1 ［科学ライブラリー］時をあやつる遺伝子 松本　顕
2 江戸の骨は語る 篠田　謙一
3 ［科学ライブラリー］分かちあう心の進化 松沢　哲郎
4 新SI単位と電磁気学 佐藤　文隆，北野　正雄
5 数学者的思考トレーニング　複素解析編 上野　健爾
6 ［科学ライブラリー］学ぶ脳 虫明　元
7 非線形分散型波動方程式 林　仲夫
8 ［科学ライブラリー］無限 イアン・スチュアート
9 ［科学ライブラリー］日本の地下で何が起きているのか 鎌田　浩毅
10 データ解析のための統計モデリング入門〈確率と情報の科学〉 久保　拓弥

電子書籍

  書名 著者
1 ［岩波文庫］若きウェルテルの悩み ゲーテ
2 ［ジュニア新書］詩のこころを読む 茨木　のり子
3 ［現代文庫］世界史の構造 柄谷　行人
4 ［岩波文庫］マルクス　エンゲルス　共産党宣言 大内　兵衛，向坂　逸郎　訳
5 ［岩波文庫］モンテ・クリスト伯（7） アレクサンドル・デュマ
6 ［岩波文庫］白鯨（上） メルヴィル
7 ［岩波文庫］新訂　福翁自伝 福沢　諭吉
8 ［岩波新書］鈴木さんにも分かるネットの未来 川上　量生
9 ［岩波新書］仕事道楽　新版　スタジオジブリの現場 鈴木　敏夫
10 ［岩波文庫］詩という仕事について J．L．ボルヘス

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