岩波ベストテン（7月30日～8月5日）

岩波新書

  書名 著者
1 原民喜　死と愛と孤独の肖像 梯　久美子
2 戦国大名と分国法 清水　克行
3 武士の日本史 高橋　昌明
4 総介護社会 小竹　雅子
5 賢い患者 山口　育子
6 現代社会はどこに向かうか 見田　宗介
7 戦争体験と経営者 立石　泰則
8 東大寺のなりたち 森本　公誠
9 五日市憲法 新井　勝紘
10 K－POP　新感覚のメディア 金成玟

岩波ジュニア新書

  書名 著者
1 ファンタジーが生まれるとき 角野　栄子
2 10代に語る平成史 後藤　謙次
3 砂糖の世界史 川北　稔
4 核兵器はなくせる 川崎　哲
5 台湾の若者を知りたい 水野　俊平
6 自分の顔が好きですか？ 山口　真美
7 質問する，問い返す 名古谷　隆彦
8 日本語のレトリック 瀬戸　賢一
9 アンネ・フランクに会いに行く 谷口　長世
10 詩のこころを読む 茨木　のり子

児童書

  書名 著者
1 ［少年文庫］影との戦い　ゲド戦記1 アーシュラ・K．ル＝グウィン
2 ［少年文庫］森は生きている サムイル・マルシャーク
3 ［少年文庫］モモ ミヒャエル・エンデ
4 ［少年文庫］あのころはフリードリヒがいた ハンス・ペーター・リヒター
5 ［少年文庫］星の王子さま サン＝テグジュペリ
6 ［子どもの本］ちいさいおうち バージニア・リー・バートン
7 長くつ下のピッピ【リンドグレーン・コレクション】 アストリッド・リンドグレーン
8 ［少年文庫］長くつ下のピッピ アストリッド・リンドグレーン
9 ［少年文庫］おとうさんとぼく e．o．プラウエン
10 ［少年文庫］クマのプーさん A．A．ミルン

岩波文庫

  書名 著者
1 君たちはどう生きるか 吉野　源三郎
2 星の王子さま サン＝テグジュペリ
3 山頭火俳句集 夏石　番矢　編
4 文選　詩篇（三） 川合　康三，富永　一登，釜谷　武志，和田　英信，浅見　洋二，緑川　英樹　訳注
5 こころ 夏目　漱石
6 太陽のない街 徳永　直
7 詩の誕生 大岡　信，谷川　俊太郎
8 方法序説 デカルト
9 仙境異聞・勝五郎再生記聞 平田　篤胤
10 モンテ・クリスト伯（1） アレクサンドル・デュマ

岩波現代文庫

  書名 著者
1 ユング心理学と仏教〈〈心理療法〉コレクションⅤ〉 河合　隼雄
2 海うそ 梨木　香歩
3 無冠の父 阿久　悠
4 定本　昔話と日本人の心〈〈物語と日本人の心〉コレクション Ⅵ〉 河合　隼雄
5 神話と日本人の心〈〈物語と日本人の心〉コレクション Ⅲ〉 河合　隼雄
6 河合隼雄語録　カウンセリングの現場から 河合　隼雄
7 ユング心理学入門〈〈心理療法〉コレクションⅠ〉 河合　隼雄
8 新版　占領の記憶　記憶の占領 マイク・モラスキー
9 沖縄の戦後思想を考える 鹿野　政直
10 昔話と現代〈〈物語と日本人の心〉コレクション Ⅴ〉 河合　隼雄

単行本・文科系

  書名 著者
1 憲法　第六版 芦部　信喜／高橋　和之　補訂
2 戦慄の記録　インパール NHKスペシャル取材班
3 ［岩波テキストブックスα］現代を生きる日本史 須田　努，清水　克行
4 NOでは足りない ナオミ・クライン
5 トトロの生まれたところ 宮崎　駿　監修／スタジオジブリ　編
6 視覚心理学が明かす　名画の秘密 三浦　佳世
7 いま大学で勉強するということ 佐藤　優，松岡　敬
8 人間の学としての民法学　1　構造編：規範の基層と上層 大村　敦志
9 作家がガンになって試みたこと 高橋　三千綱
10 嘘に支配される日本 中野　晃一，福島　みずほ

単行本・理科系

  書名 著者
1 ［科学ライブラリー］時をあやつる遺伝子 松本　顕
2 江戸の骨は語る 篠田　謙一
3 ［科学ライブラリー］分かちあう心の進化 松沢　哲郎
4 データ解析のための統計モデリング入門〈確率と情報の科学〉 久保　拓弥
5 ［科学ライブラリー］日本の地下で何が起きているのか 鎌田　浩毅
6 ［科学ライブラリー］無限 イアン・スチュアート
7 ［科学ライブラリー］学ぶ脳 虫明　元
8 生命の起源はどこまでわかったか 高井　研　編
9 新SI単位と電磁気学 佐藤　文隆，北野　正雄
10 集合・位相入門 松坂　和夫

電子書籍

  書名 著者
1 ［ジュニア新書］自分の顔が好きですか？ 山口　真美
2 ［少年文庫］モモ ミヒャエル・エンデ
3 ［岩波文庫］新訂　孫子 金谷　治　訳注
4 ［岩波文庫］代表的日本人 内村　鑑三
5 ［岩波文庫］忘れられた日本人 宮本　常一
6 ［岩波文庫］方法序説 デカルト
7 ［岩波文庫］ブッダのことば 中村　元　訳
8 ［岩波新書］データサイエンス入門 竹村　彰通
9 ［岩波文庫］プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神 マックス・ヴェーバー
10 ［岩波文庫］マルクス・アウレーリウス　自省録 神谷　美恵子　訳

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