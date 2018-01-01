- 書評 書評
岩波ベストテン（7月30日～8月5日）
岩波新書
|書名
|著者
|1
|原民喜 死と愛と孤独の肖像
|梯 久美子
|2
|戦国大名と分国法
|清水 克行
|3
|武士の日本史
|高橋 昌明
|4
|総介護社会
|小竹 雅子
|5
|賢い患者
|山口 育子
|6
|現代社会はどこに向かうか
|見田 宗介
|7
|戦争体験と経営者
|立石 泰則
|8
|東大寺のなりたち
|森本 公誠
|9
|五日市憲法
|新井 勝紘
|10
|K－POP 新感覚のメディア
|金成玟
岩波ジュニア新書
|書名
|著者
|1
|ファンタジーが生まれるとき
|角野 栄子
|2
|10代に語る平成史
|後藤 謙次
|3
|砂糖の世界史
|川北 稔
|4
|核兵器はなくせる
|川崎 哲
|5
|台湾の若者を知りたい
|水野 俊平
|6
|自分の顔が好きですか？
|山口 真美
|7
|質問する，問い返す
|名古谷 隆彦
|8
|日本語のレトリック
|瀬戸 賢一
|9
|アンネ・フランクに会いに行く
|谷口 長世
|10
|詩のこころを読む
|茨木 のり子
児童書
|書名
|著者
|1
|［少年文庫］影との戦い ゲド戦記1
|アーシュラ・K．ル＝グウィン
|2
|［少年文庫］森は生きている
|サムイル・マルシャーク
|3
|［少年文庫］モモ
|ミヒャエル・エンデ
|4
|［少年文庫］あのころはフリードリヒがいた
|ハンス・ペーター・リヒター
|5
|［少年文庫］星の王子さま
|サン＝テグジュペリ
|6
|［子どもの本］ちいさいおうち
|バージニア・リー・バートン
|7
|長くつ下のピッピ【リンドグレーン・コレクション】
|アストリッド・リンドグレーン
|8
|［少年文庫］長くつ下のピッピ
|アストリッド・リンドグレーン
|9
|［少年文庫］おとうさんとぼく
|e．o．プラウエン
|10
|［少年文庫］クマのプーさん
|A．A．ミルン
岩波文庫
|書名
|著者
|1
|君たちはどう生きるか
|吉野 源三郎
|2
|星の王子さま
|サン＝テグジュペリ
|3
|山頭火俳句集
|夏石 番矢 編
|4
|文選 詩篇（三）
|川合 康三，富永 一登，釜谷 武志，和田 英信，浅見 洋二，緑川 英樹 訳注
|5
|こころ
|夏目 漱石
|6
|太陽のない街
|徳永 直
|7
|詩の誕生
|大岡 信，谷川 俊太郎
|8
|方法序説
|デカルト
|9
|仙境異聞・勝五郎再生記聞
|平田 篤胤
|10
|モンテ・クリスト伯（1）
|アレクサンドル・デュマ
岩波現代文庫
|書名
|著者
|1
|ユング心理学と仏教〈〈心理療法〉コレクションⅤ〉
|河合 隼雄
|2
|海うそ
|梨木 香歩
|3
|無冠の父
|阿久 悠
|4
|定本 昔話と日本人の心〈〈物語と日本人の心〉コレクション Ⅵ〉
|河合 隼雄
|5
|神話と日本人の心〈〈物語と日本人の心〉コレクション Ⅲ〉
|河合 隼雄
|6
|河合隼雄語録 カウンセリングの現場から
|河合 隼雄
|7
|ユング心理学入門〈〈心理療法〉コレクションⅠ〉
|河合 隼雄
|8
|新版 占領の記憶 記憶の占領
|マイク・モラスキー
|9
|沖縄の戦後思想を考える
|鹿野 政直
|10
|昔話と現代〈〈物語と日本人の心〉コレクション Ⅴ〉
|河合 隼雄
単行本・文科系
|書名
|著者
|1
|憲法 第六版
|芦部 信喜／高橋 和之 補訂
|2
|戦慄の記録 インパール
|NHKスペシャル取材班
|3
|［岩波テキストブックスα］現代を生きる日本史
|須田 努，清水 克行
|4
|NOでは足りない
|ナオミ・クライン
|5
|トトロの生まれたところ
|宮崎 駿 監修／スタジオジブリ 編
|6
|視覚心理学が明かす 名画の秘密
|三浦 佳世
|7
|いま大学で勉強するということ
|佐藤 優，松岡 敬
|8
|人間の学としての民法学 1 構造編：規範の基層と上層
|大村 敦志
|9
|作家がガンになって試みたこと
|高橋 三千綱
|10
|嘘に支配される日本
|中野 晃一，福島 みずほ
単行本・理科系
|書名
|著者
|1
|［科学ライブラリー］時をあやつる遺伝子
|松本 顕
|2
|江戸の骨は語る
|篠田 謙一
|3
|［科学ライブラリー］分かちあう心の進化
|松沢 哲郎
|4
|データ解析のための統計モデリング入門〈確率と情報の科学〉
|久保 拓弥
|5
|［科学ライブラリー］日本の地下で何が起きているのか
|鎌田 浩毅
|6
|［科学ライブラリー］無限
|イアン・スチュアート
|7
|［科学ライブラリー］学ぶ脳
|虫明 元
|8
|生命の起源はどこまでわかったか
|高井 研 編
|9
|新SI単位と電磁気学
|佐藤 文隆，北野 正雄
|10
|集合・位相入門
|松坂 和夫
電子書籍
|書名
|著者
|1
|［ジュニア新書］自分の顔が好きですか？
|山口 真美
|2
|［少年文庫］モモ
|ミヒャエル・エンデ
|3
|［岩波文庫］新訂 孫子
|金谷 治 訳注
|4
|［岩波文庫］代表的日本人
|内村 鑑三
|5
|［岩波文庫］忘れられた日本人
|宮本 常一
|6
|［岩波文庫］方法序説
|デカルト
|7
|［岩波文庫］ブッダのことば
|中村 元 訳
|8
|［岩波新書］データサイエンス入門
|竹村 彰通
|9
|［岩波文庫］プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神
|マックス・ヴェーバー
|10
|［岩波文庫］マルクス・アウレーリウス 自省録
|神谷 美恵子 訳