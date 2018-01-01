- 書評 書評
岩波ベストテン（8月6日～8月12日）
|書名
|著者
|1
|原民喜 死と愛と孤独の肖像
|梯 久美子
|2
|武士の日本史
|高橋 昌明
|3
|戦国大名と分国法
|清水 克行
|4
|現代社会はどこに向かうか
|見田 宗介
|5
|総介護社会
|小竹 雅子
|6
|戦争体験と経営者
|立石 泰則
|7
|金融政策に未来はあるか
|岩村 充
|8
|賢い患者
|山口 育子
|9
|K－POP 新感覚のメディア
|金成玟
|10
|東大寺のなりたち
|森本 公誠
岩波ジュニア新書
|書名
|著者
|1
|10代に語る平成史
|後藤 謙次
|2
|詩のこころを読む
|茨木 のり子
|3
|砂糖の世界史
|川北 稔
|4
|核兵器はなくせる
|川崎 哲
|5
|アンネ・フランクに会いに行く
|谷口 長世
|6
|財政から読みとく日本社会
|井手 英策
|7
|王様でたどるイギリス史
|池上 俊一
|8
|質問する，問い返す
|名古谷 隆彦
|9
|男女平等はどこまで進んだか
|山下 泰子，矢澤 澄子 監修
|10
|自分の顔が好きですか？
|山口 真美
児童書
|書名
|著者
|1
|［少年文庫］モモ
|ミヒャエル・エンデ
|2
|［少年文庫］星の王子さま
|サン＝テグジュペリ
|3
|オリジナル版 星の王子さま
|サン＝テグジュペリ
|4
|［子どもの本］ちいさいおうち
|バージニア・リー・バートン
|5
|［少年文庫］おとうさんとぼく
|e．o．プラウエン
|6
|［少年文庫］長くつ下のピッピ
|アストリッド・リンドグレーン
|7
|［少年文庫］あのころはフリードリヒがいた
|ハンス・ペーター・リヒター
|8
|長くつ下のピッピ【リンドグレーン・コレクション】
|アストリッド・リンドグレーン
|9
|［少年文庫］冒険者たち
|斎藤 惇夫
|10
|［少年文庫］はてしない物語（上）
|ミヒャエル・エンデ
岩波文庫
|書名
|著者
|1
|君たちはどう生きるか
|吉野 源三郎
|2
|星の王子さま
|サン＝テグジュペリ
|3
|山頭火俳句集
|夏石 番矢 編
|4
|原民喜全詩集
|5
|小説集 夏の花
|原 民喜
|6
|文選 詩篇（三）
|川合 康三，富永 一登，釜谷 武志，和田 英信，浅見 洋二，緑川 英樹 訳注
|7
|方法序説
|デカルト
|8
|太陽のない街
|徳永 直
|9
|こころ
|夏目 漱石
|10
|モンテ・クリスト伯（1）
|アレクサンドル・デュマ
岩波現代文庫
|書名
|著者
|1
|ユング心理学と仏教〈〈心理療法〉コレクションⅤ〉
|河合 隼雄
|2
|河合隼雄語録 カウンセリングの現場から
|河合 隼雄
|3
|海うそ
|梨木 香歩
|4
|神話と日本人の心〈〈物語と日本人の心〉コレクション Ⅲ〉
|河合 隼雄
|5
|沖縄の戦後思想を考える
|鹿野 政直
|6
|無冠の父
|阿久 悠
|7
|ユング心理学入門〈〈心理療法〉コレクションⅠ〉
|河合 隼雄
|8
|定本 昔話と日本人の心〈〈物語と日本人の心〉コレクション Ⅵ〉
|河合 隼雄
|9
|新版 占領の記憶 記憶の占領
|マイク・モラスキー
|10
|思想家 河合隼雄
|中沢 新一，河合 俊雄 編
単行本・文科系
|書名
|著者
|1
|戦慄の記録 インパール
|NHKスペシャル取材班
|2
|いま大学で勉強するということ
|佐藤 優，松岡 敬
|3
|トトロの生まれたところ
|宮崎 駿 監修／スタジオジブリ 編
|4
|NOでは足りない
|ナオミ・クライン
|5
|私の漱石
|岩波書店編集部 編
|6
|アフター・ヨーロッパ
|イワン・クラステフ
|7
|経済学は悲しみを分かち合うために
|神野 直彦
|8
|視覚心理学が明かす 名画の秘密
|三浦 佳世
|9
|人間の学としての民法学 1 構造編：規範の基層と上層
|大村 敦志
|10
|嘘に支配される日本
|中野 晃一，福島 みずほ
単行本・理科系
|書名
|著者
|1
|［科学ライブラリー］時をあやつる遺伝子
|松本 顕
|2
|データ解析のための統計モデリング入門〈確率と情報の科学〉
|久保 拓弥
|3
|［科学ライブラリー］学ぶ脳
|虫明 元
|4
|［科学ライブラリー］分かちあう心の進化
|松沢 哲郎
|5
|江戸の骨は語る
|篠田 謙一
|6
|［科学ライブラリー］ちいさい言語学者の冒険
|広瀬 友紀
|7
|［科学ライブラリー］無限
|イアン・スチュアート
|8
|［科学ライブラリー］サンプリングって何だろう
|廣瀬 雅代，稲垣 佑典，深谷 肇一
|9
|岩波データサイエンス Vol.3
|岩波データサイエンス刊行委員会 編
|10
|数学者的思考トレーニング 複素解析編
|上野 健爾
電子書籍
|書名
|著者
|1
|［少年文庫］星の王子さま
|サン＝テグジュペリ
|2
|［岩波新書］物理学はいかに創られたか（上）
|アインシュタイン，インフェルト
|3
|［岩波文庫］論理哲学論考
|ウィトゲンシュタイン
|4
|［岩波文庫］モンテ・クリスト伯（2）
|アレクサンドル・デュマ
|5
|［岩波文庫］モンテ・クリスト伯（6）
|アレクサンドル・デュマ
|6
|［岩波新書］読書力
|齋藤 孝
|7
|［岩波文庫］出家とその弟子
|倉田 百三
|8
|［岩波文庫］罪と罰（上）
|ドストエフスキー
|9
|［岩波新書］会社法入門 新版
|神田 秀樹
|10
|［岩波文庫］白鯨（上）
|メルヴィル