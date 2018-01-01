岩波ベストテン（8月6日～8月12日）

  書名 著者
1 原民喜　死と愛と孤独の肖像 梯　久美子
2 武士の日本史 高橋　昌明
3 戦国大名と分国法 清水　克行
4 現代社会はどこに向かうか 見田　宗介
5 総介護社会 小竹　雅子
6 戦争体験と経営者 立石　泰則
7 金融政策に未来はあるか 岩村　充
8 賢い患者 山口　育子
9 K－POP　新感覚のメディア 金成玟
10 東大寺のなりたち 森本　公誠

岩波ジュニア新書

  書名 著者
1 10代に語る平成史 後藤　謙次
2 詩のこころを読む 茨木　のり子
3 砂糖の世界史 川北　稔
4 核兵器はなくせる 川崎　哲
5 アンネ・フランクに会いに行く 谷口　長世
6 財政から読みとく日本社会 井手　英策
7 王様でたどるイギリス史 池上　俊一
8 質問する，問い返す 名古谷　隆彦
9 男女平等はどこまで進んだか 山下　泰子，矢澤　澄子　監修
10 自分の顔が好きですか？ 山口　真美

児童書

  書名 著者
1 ［少年文庫］モモ ミヒャエル・エンデ
2 ［少年文庫］星の王子さま サン＝テグジュペリ
3 オリジナル版　星の王子さま サン＝テグジュペリ
4 ［子どもの本］ちいさいおうち バージニア・リー・バートン
5 ［少年文庫］おとうさんとぼく e．o．プラウエン
6 ［少年文庫］長くつ下のピッピ アストリッド・リンドグレーン
7 ［少年文庫］あのころはフリードリヒがいた ハンス・ペーター・リヒター
8 長くつ下のピッピ【リンドグレーン・コレクション】 アストリッド・リンドグレーン
9 ［少年文庫］冒険者たち 斎藤　惇夫
10 ［少年文庫］はてしない物語（上） ミヒャエル・エンデ

岩波文庫

  書名 著者
1 君たちはどう生きるか 吉野　源三郎
2 星の王子さま サン＝テグジュペリ
3 山頭火俳句集 夏石　番矢　編
4 原民喜全詩集  
5 小説集　夏の花 原　民喜
6 文選　詩篇（三） 川合　康三，富永　一登，釜谷　武志，和田　英信，浅見　洋二，緑川　英樹　訳注
7 方法序説 デカルト
8 太陽のない街 徳永　直
9 こころ 夏目　漱石
10 モンテ・クリスト伯（1） アレクサンドル・デュマ

岩波現代文庫

  書名 著者
1 ユング心理学と仏教〈〈心理療法〉コレクションⅤ〉 河合　隼雄
2 河合隼雄語録　カウンセリングの現場から 河合　隼雄
3 海うそ 梨木　香歩
4 神話と日本人の心〈〈物語と日本人の心〉コレクション Ⅲ〉 河合　隼雄
5 沖縄の戦後思想を考える 鹿野　政直
6 無冠の父 阿久　悠
7 ユング心理学入門〈〈心理療法〉コレクションⅠ〉 河合　隼雄
8 定本　昔話と日本人の心〈〈物語と日本人の心〉コレクション Ⅵ〉 河合　隼雄
9 新版　占領の記憶　記憶の占領 マイク・モラスキー
10 思想家　河合隼雄 中沢　新一，河合　俊雄　編

単行本・文科系

  書名 著者
1 戦慄の記録　インパール NHKスペシャル取材班
2 いま大学で勉強するということ 佐藤　優，松岡　敬
3 トトロの生まれたところ 宮崎　駿　監修／スタジオジブリ　編
4 NOでは足りない ナオミ・クライン
5 私の漱石 岩波書店編集部　編
6 アフター・ヨーロッパ イワン・クラステフ
7 経済学は悲しみを分かち合うために 神野　直彦
8 視覚心理学が明かす　名画の秘密 三浦　佳世
9 人間の学としての民法学　1　構造編：規範の基層と上層 大村　敦志
10 嘘に支配される日本 中野　晃一，福島　みずほ

単行本・理科系

  書名 著者
1 ［科学ライブラリー］時をあやつる遺伝子 松本　顕
2 データ解析のための統計モデリング入門〈確率と情報の科学〉 久保　拓弥
3 ［科学ライブラリー］学ぶ脳 虫明　元
4 ［科学ライブラリー］分かちあう心の進化 松沢　哲郎
5 江戸の骨は語る 篠田　謙一
6 ［科学ライブラリー］ちいさい言語学者の冒険 広瀬　友紀
7 ［科学ライブラリー］無限 イアン・スチュアート
8 ［科学ライブラリー］サンプリングって何だろう 廣瀬　雅代，稲垣　佑典，深谷　肇一
9 岩波データサイエンス Vol.3 岩波データサイエンス刊行委員会　編
10 数学者的思考トレーニング　複素解析編 上野　健爾

電子書籍

  書名 著者
1 ［少年文庫］星の王子さま サン＝テグジュペリ
2 ［岩波新書］物理学はいかに創られたか（上） アインシュタイン，インフェルト
3 ［岩波文庫］論理哲学論考 ウィトゲンシュタイン
4 ［岩波文庫］モンテ・クリスト伯（2） アレクサンドル・デュマ
5 ［岩波文庫］モンテ・クリスト伯（6） アレクサンドル・デュマ
6 ［岩波新書］読書力 齋藤　孝
7 ［岩波文庫］出家とその弟子 倉田　百三
8 ［岩波文庫］罪と罰（上） ドストエフスキー
9 ［岩波新書］会社法入門　新版 神田　秀樹
10 ［岩波文庫］白鯨（上） メルヴィル

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