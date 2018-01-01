岩波ベストテン（8月13日～8月19日）

岩波新書

  書名 著者
1 原民喜　死と愛と孤独の肖像 梯　久美子
2 武士の日本史 高橋　昌明
3 現代社会はどこに向かうか 見田　宗介
4 総介護社会 小竹　雅子
5 戦国大名と分国法 清水　克行
6 K－POP　新感覚のメディア 金成玟
7 戦争体験と経営者 立石　泰則
8 声優　声の職人 森川　智之
9 金融政策に未来はあるか 岩村　充
10 賢い患者 山口　育子

岩波ジュニア新書

  書名 著者
1 10代に語る平成史 後藤　謙次
2 砂糖の世界史 川北　稔
3 詩のこころを読む 茨木　のり子
4 核兵器はなくせる 川崎　哲
5 フランス革命 遅塚　忠躬
6 質問する，問い返す 名古谷　隆彦
7 アンネ・フランクに会いに行く 谷口　長世
8 お菓子でたどるフランス史 池上　俊一
9 台湾の若者を知りたい 水野　俊平
10 自分の顔が好きですか？ 山口　真美

児童書

  書名 著者
1 ［少年文庫］モモ ミヒャエル・エンデ
2 ［少年文庫］星の王子さま サン＝テグジュペリ
3 ［子どもの本］ちいさいおうち バージニア・リー・バートン
4 長くつ下のピッピ【リンドグレーン・コレクション】 アストリッド・リンドグレーン
5 せいめいのれきし　改訂版 バージニア・リー・バートン　文・絵
6 オリジナル版　星の王子さま サン＝テグジュペリ
7 ［少年文庫］はてしない物語（上） ミヒャエル・エンデ
8 ［少年文庫］はてしない物語（下） ミヒャエル・エンデ
9 ［少年文庫］長くつ下のピッピ アストリッド・リンドグレーン
10 すいかのプール アンニョン・タル

岩波文庫

  書名 著者
1 君たちはどう生きるか 吉野　源三郎
2 星の王子さま サン＝テグジュペリ
3 幕末の江戸風俗 塚原　渋柿園
4 山頭火俳句集 夏石　番矢　編
5 第七の十字架（下） アンナ・ゼーガース
6 原民喜全詩集  
7 対訳　フロスト詩集 川本　皓嗣　編
8 私の生い立ち 与謝野　晶子
9 方法序説 デカルト
10 マルクス・アウレーリウス　自省録 神谷　美恵子　訳

岩波現代文庫

  書名 著者
1 実践　英語のセンスを磨く 行方　昭夫
2 永遠のファシズム ウンベルト・エーコ
3 海うそ 梨木　香歩
4 『碧巌録』を読む 末木　文美士
5 神話と日本人の心〈〈物語と日本人の心〉コレクション Ⅲ〉 河合　隼雄
6 ユング心理学と仏教〈〈心理療法〉コレクションⅤ〉 河合　隼雄
7 定本　昔話と日本人の心〈〈物語と日本人の心〉コレクション Ⅵ〉 河合　隼雄
8 沖縄の戦後思想を考える 鹿野　政直
9 河合隼雄語録　カウンセリングの現場から 河合　隼雄
10 ユング心理学入門〈〈心理療法〉コレクションⅠ〉 河合　隼雄

単行本・文科系

  書名 著者
1 戦慄の記録　インパール NHKスペシャル取材班
2 いま大学で勉強するということ 佐藤　優，松岡　敬
3 トトロの生まれたところ 宮崎　駿　監修／スタジオジブリ　編
4 私の漱石 岩波書店編集部　編
5 NOでは足りない ナオミ・クライン
6 経済学は悲しみを分かち合うために 神野　直彦
7 さよなら未来 若林　恵
8 キーワードで読み解く地方創生 みずほ総合研究所　編
9 嘘に支配される日本 中野　晃一，福島　みずほ
10 憲法　第六版 芦部　信喜／高橋　和之　補訂

単行本・理科系

  書名 著者
1 ［科学ライブラリー］分かちあう心の進化 松沢　哲郎
2 江戸の骨は語る 篠田　謙一
3 データ解析のための統計モデリング入門〈確率と情報の科学〉 久保　拓弥
4 ［科学ライブラリー］時をあやつる遺伝子 松本　顕
5 生命の起源はどこまでわかったか 高井　研　編
6 ［科学ライブラリー］サンプリングって何だろう 廣瀬　雅代，稲垣　佑典，深谷　肇一
7 新SI単位と電磁気学 佐藤　文隆，北野　正雄
8 定本　解析概論 高木　貞治
9 ［科学ライブラリー］ちいさい言語学者の冒険 広瀬　友紀
10 ベイズモデリングの世界 伊庭　幸人　編

電子書籍

  書名 著者
1 ［少年文庫］モモ ミヒャエル・エンデ
2 ［岩波文庫］忘れられた日本人 宮本　常一
3 ［岩波文庫］新訂　孫子 金谷　治　訳注
4 ［ジュニア新書］詩のこころを読む 茨木　のり子
5 ［岩波文庫］代表的日本人 内村　鑑三
6 ［岩波文庫］方法序説 デカルト
7 ［岩波文庫］モンテ・クリスト伯（1） アレクサンドル・デュマ
8 ［少年文庫］星の王子さま サン＝テグジュペリ
9 ［岩波新書］仕事道楽　新版　スタジオジブリの現場 鈴木　敏夫
10 ［岩波文庫］マルクス・アウレーリウス　自省録 神谷　美恵子　訳

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