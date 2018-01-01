- 書評 書評
岩波ベストテン（8月13日～8月19日）
岩波新書
|書名
|著者
|1
|原民喜 死と愛と孤独の肖像
|梯 久美子
|2
|武士の日本史
|高橋 昌明
|3
|現代社会はどこに向かうか
|見田 宗介
|4
|総介護社会
|小竹 雅子
|5
|戦国大名と分国法
|清水 克行
|6
|K－POP 新感覚のメディア
|金成玟
|7
|戦争体験と経営者
|立石 泰則
|8
|声優 声の職人
|森川 智之
|9
|金融政策に未来はあるか
|岩村 充
|10
|賢い患者
|山口 育子
岩波ジュニア新書
|書名
|著者
|1
|10代に語る平成史
|後藤 謙次
|2
|砂糖の世界史
|川北 稔
|3
|詩のこころを読む
|茨木 のり子
|4
|核兵器はなくせる
|川崎 哲
|5
|フランス革命
|遅塚 忠躬
|6
|質問する，問い返す
|名古谷 隆彦
|7
|アンネ・フランクに会いに行く
|谷口 長世
|8
|お菓子でたどるフランス史
|池上 俊一
|9
|台湾の若者を知りたい
|水野 俊平
|10
|自分の顔が好きですか？
|山口 真美
児童書
|書名
|著者
|1
|［少年文庫］モモ
|ミヒャエル・エンデ
|2
|［少年文庫］星の王子さま
|サン＝テグジュペリ
|3
|［子どもの本］ちいさいおうち
|バージニア・リー・バートン
|4
|長くつ下のピッピ【リンドグレーン・コレクション】
|アストリッド・リンドグレーン
|5
|せいめいのれきし 改訂版
|バージニア・リー・バートン 文・絵
|6
|オリジナル版 星の王子さま
|サン＝テグジュペリ
|7
|［少年文庫］はてしない物語（上）
|ミヒャエル・エンデ
|8
|［少年文庫］はてしない物語（下）
|ミヒャエル・エンデ
|9
|［少年文庫］長くつ下のピッピ
|アストリッド・リンドグレーン
|10
|すいかのプール
|アンニョン・タル
岩波文庫
|書名
|著者
|1
|君たちはどう生きるか
|吉野 源三郎
|2
|星の王子さま
|サン＝テグジュペリ
|3
|幕末の江戸風俗
|塚原 渋柿園
|4
|山頭火俳句集
|夏石 番矢 編
|5
|第七の十字架（下）
|アンナ・ゼーガース
|6
|原民喜全詩集
|7
|対訳 フロスト詩集
|川本 皓嗣 編
|8
|私の生い立ち
|与謝野 晶子
|9
|方法序説
|デカルト
|10
|マルクス・アウレーリウス 自省録
|神谷 美恵子 訳
岩波現代文庫
|書名
|著者
|1
|実践 英語のセンスを磨く
|行方 昭夫
|2
|永遠のファシズム
|ウンベルト・エーコ
|3
|海うそ
|梨木 香歩
|4
|『碧巌録』を読む
|末木 文美士
|5
|神話と日本人の心〈〈物語と日本人の心〉コレクション Ⅲ〉
|河合 隼雄
|6
|ユング心理学と仏教〈〈心理療法〉コレクションⅤ〉
|河合 隼雄
|7
|定本 昔話と日本人の心〈〈物語と日本人の心〉コレクション Ⅵ〉
|河合 隼雄
|8
|沖縄の戦後思想を考える
|鹿野 政直
|9
|河合隼雄語録 カウンセリングの現場から
|河合 隼雄
|10
|ユング心理学入門〈〈心理療法〉コレクションⅠ〉
|河合 隼雄
単行本・文科系
|書名
|著者
|1
|戦慄の記録 インパール
|NHKスペシャル取材班
|2
|いま大学で勉強するということ
|佐藤 優，松岡 敬
|3
|トトロの生まれたところ
|宮崎 駿 監修／スタジオジブリ 編
|4
|私の漱石
|岩波書店編集部 編
|5
|NOでは足りない
|ナオミ・クライン
|6
|経済学は悲しみを分かち合うために
|神野 直彦
|7
|さよなら未来
|若林 恵
|8
|キーワードで読み解く地方創生
|みずほ総合研究所 編
|9
|嘘に支配される日本
|中野 晃一，福島 みずほ
|10
|憲法 第六版
|芦部 信喜／高橋 和之 補訂
単行本・理科系
|書名
|著者
|1
|［科学ライブラリー］分かちあう心の進化
|松沢 哲郎
|2
|江戸の骨は語る
|篠田 謙一
|3
|データ解析のための統計モデリング入門〈確率と情報の科学〉
|久保 拓弥
|4
|［科学ライブラリー］時をあやつる遺伝子
|松本 顕
|5
|生命の起源はどこまでわかったか
|高井 研 編
|6
|［科学ライブラリー］サンプリングって何だろう
|廣瀬 雅代，稲垣 佑典，深谷 肇一
|7
|新SI単位と電磁気学
|佐藤 文隆，北野 正雄
|8
|定本 解析概論
|高木 貞治
|9
|［科学ライブラリー］ちいさい言語学者の冒険
|広瀬 友紀
|10
|ベイズモデリングの世界
|伊庭 幸人 編
電子書籍
|書名
|著者
|1
|［少年文庫］モモ
|ミヒャエル・エンデ
|2
|［岩波文庫］忘れられた日本人
|宮本 常一
|3
|［岩波文庫］新訂 孫子
|金谷 治 訳注
|4
|［ジュニア新書］詩のこころを読む
|茨木 のり子
|5
|［岩波文庫］代表的日本人
|内村 鑑三
|6
|［岩波文庫］方法序説
|デカルト
|7
|［岩波文庫］モンテ・クリスト伯（1）
|アレクサンドル・デュマ
|8
|［少年文庫］星の王子さま
|サン＝テグジュペリ
|9
|［岩波新書］仕事道楽 新版 スタジオジブリの現場
|鈴木 敏夫
|10
|［岩波文庫］マルクス・アウレーリウス 自省録
|神谷 美恵子 訳