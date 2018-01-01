- 書評 書評
岩波ベストテン（8月27日～9月2日）
岩波新書
|書名
|著者
|1
|初期仏教 ブッダの思想をたどる
|馬場 紀寿
|2
|江戸東京の明治維新
|横山 百合子
|3
|異端の時代
|森本 あんり
|4
|原民喜 死と愛と孤独の肖像
|梯 久美子
|5
|武士の日本史
|高橋 昌明
|6
|虚偽自白を読み解く
|浜田 寿美男
|7
|現代社会はどこに向かうか
|見田 宗介
|8
|戦国大名と分国法
|清水 克行
|9
|賢い患者
|山口 育子
|10
|住まいで「老活」
|安楽 玲子
岩波ジュニア新書
|書名
|著者
|1
|40億年，いのちの旅
|伊藤 明夫
|2
|不登校でも大丈夫
|末富 晶
|3
|10代に語る平成史
|後藤 謙次
|4
|砂糖の世界史
|川北 稔
|5
|台湾の若者を知りたい
|水野 俊平
|6
|フランス革命
|遅塚 忠躬
|7
|質問する，問い返す
|名古谷 隆彦
|8
|自分の顔が好きですか？
|山口 真美
|9
|詩のこころを読む
|茨木 のり子
|10
|核兵器はなくせる
|川崎 哲
児童書
|書名
|著者
|1
|［少年文庫］モモ
|ミヒャエル・エンデ
|2
|オリジナル版 星の王子さま
|サン＝テグジュペリ
|3
|［子どもの本］ちいさいおうち
|バージニア・リー・バートン
|4
|［少年文庫］星の王子さま
|サン＝テグジュペリ
|5
|長くつ下のピッピ【リンドグレーン・コレクション】
|アストリッド・リンドグレーン
|6
|［少年文庫］長くつ下のピッピ
|アストリッド・リンドグレーン
|7
|せいめいのれきし 改訂版
|バージニア・リー・バートン 文・絵
|8
|［少年文庫］クマのプーさん
|A．A．ミルン
|9
|［少年文庫］みどりのゆび
|モーリス・ドリュオン
|10
|モモ
|ミヒャエル・エンデ
岩波文庫
|書名
|著者
|1
|君たちはどう生きるか
|吉野 源三郎
|2
|幕末の江戸風俗
|塚原 渋柿園
|3
|星の王子さま
|サン＝テグジュペリ
|4
|私の生い立ち
|与謝野 晶子
|5
|対訳 フロスト詩集
|川本 皓嗣 編
|6
|第七の十字架（下）
|アンナ・ゼーガース
|7
|山頭火俳句集
|夏石 番矢 編
|8
|原民喜全詩集
|9
|代表的日本人
|内村 鑑三
|10
|モンテ・クリスト伯（1）
|アレクサンドル・デュマ
岩波現代文庫
|書名
|著者
|1
|永遠のファシズム
|ウンベルト・エーコ
|2
|実践 英語のセンスを磨く
|行方 昭夫
|3
|『碧巌録』を読む
|末木 文美士
|4
|海うそ
|梨木 香歩
|5
|ユング心理学と仏教〈〈心理療法〉コレクションⅤ〉
|河合 隼雄
|6
|沖縄の淵
|鹿野 政直
|7
|英語のセンスを磨く
|行方 昭夫
|8
|鎖塚
|小池 喜孝
|9
|ユング心理学入門〈〈心理療法〉コレクションⅠ〉
|河合 隼雄
|10
|定本 昔話と日本人の心〈〈物語と日本人の心〉コレクション Ⅵ〉
|河合 隼雄
単行本・文科系
|書名
|著者
|1
|戦慄の記録 インパール
|NHKスペシャル取材班
|2
|トトロの生まれたところ
|宮崎 駿 監修／スタジオジブリ 編
|3
|いま大学で勉強するということ
|佐藤 優，松岡 敬
|4
|NOでは足りない
|ナオミ・クライン
|5
|経済学は悲しみを分かち合うために
|神野 直彦
|6
|視覚心理学が明かす 名画の秘密
|三浦 佳世
|7
|私の漱石
|岩波書店編集部 編
|8
|アフター・ヨーロッパ
|イワン・クラステフ
|9
|検証 自衛隊・南スーダンPKO
|半田 滋
|10
|良心学入門
|同志社大学良心学研究センター 編
単行本・理科系
|書名
|著者
|1
|［科学ライブラリー］「おしどり夫婦」ではない鳥たち
|濱尾 章二
|2
|［科学ライブラリー］分かちあう心の進化
|松沢 哲郎
|3
|［科学ライブラリー］無限
|イアン・スチュアート
|4
|［科学ライブラリー］時をあやつる遺伝子
|松本 顕
|5
|データ解析のための統計モデリング入門〈確率と情報の科学〉
|久保 拓弥
|6
|［科学ライブラリー］ちいさい言語学者の冒険
|広瀬 友紀
|7
|数学者的思考トレーニング 複素解析編
|上野 健爾
|8
|［科学ライブラリー］日本の地下で何が起きているのか
|鎌田 浩毅
|9
|［科学ライブラリー］学ぶ脳
|虫明 元
|10
|ベイズモデリングの世界
|伊庭 幸人 編
電子書籍
|書名
|著者
|1
|［少年文庫］モモ
|ミヒャエル・エンデ
|2
|［岩波文庫］新訂 孫子
|金谷 治 訳注
|3
|［少年文庫］星の王子さま
|サン＝テグジュペリ
|4
|［岩波文庫］方法序説
|デカルト
|5
|［岩波新書］外国語学習の科学
|白井 恭弘
|6
|［岩波文庫］論語
|金谷 治 訳注
|7
|［岩波新書］現代社会はどこに向かうか
|見田 宗介
|8
|［少年文庫］はてしない物語（上）
|ミヒャエル・エンデ
|9
|［現代文庫］ご冗談でしょう、ファインマンさん（上）
|R．P．ファインマン
|10
|［岩波文庫］マルクス・アウレーリウス 自省録
|神谷 美恵子 訳