岩波ベストテン（8月27日～9月2日）

岩波新書

  書名 著者
1 初期仏教　ブッダの思想をたどる 馬場　紀寿
2 江戸東京の明治維新 横山　百合子
3 異端の時代 森本　あんり
4 原民喜　死と愛と孤独の肖像 梯　久美子
5 武士の日本史 高橋　昌明
6 虚偽自白を読み解く 浜田　寿美男
7 現代社会はどこに向かうか 見田　宗介
8 戦国大名と分国法 清水　克行
9 賢い患者 山口　育子
10 住まいで「老活」 安楽　玲子

岩波ジュニア新書

  書名 著者
1 40億年，いのちの旅 伊藤　明夫
2 不登校でも大丈夫 末富　晶
3 10代に語る平成史 後藤　謙次
4 砂糖の世界史 川北　稔
5 台湾の若者を知りたい 水野　俊平
6 フランス革命 遅塚　忠躬
7 質問する，問い返す 名古谷　隆彦
8 自分の顔が好きですか？ 山口　真美
9 詩のこころを読む 茨木　のり子
10 核兵器はなくせる 川崎　哲

児童書

  書名 著者
1 ［少年文庫］モモ ミヒャエル・エンデ
2 オリジナル版　星の王子さま サン＝テグジュペリ
3 ［子どもの本］ちいさいおうち バージニア・リー・バートン
4 ［少年文庫］星の王子さま サン＝テグジュペリ
5 長くつ下のピッピ【リンドグレーン・コレクション】 アストリッド・リンドグレーン
6 ［少年文庫］長くつ下のピッピ アストリッド・リンドグレーン
7 せいめいのれきし　改訂版 バージニア・リー・バートン　文・絵
8 ［少年文庫］クマのプーさん A．A．ミルン
9 ［少年文庫］みどりのゆび モーリス・ドリュオン
10 モモ ミヒャエル・エンデ

岩波文庫

  書名 著者
1 君たちはどう生きるか 吉野　源三郎
2 幕末の江戸風俗 塚原　渋柿園
3 星の王子さま サン＝テグジュペリ
4 私の生い立ち 与謝野　晶子
5 対訳　フロスト詩集 川本　皓嗣　編
6 第七の十字架（下） アンナ・ゼーガース
7 山頭火俳句集 夏石　番矢　編
8 原民喜全詩集  
9 代表的日本人 内村　鑑三
10 モンテ・クリスト伯（1） アレクサンドル・デュマ

岩波現代文庫

  書名 著者
1 永遠のファシズム ウンベルト・エーコ
2 実践　英語のセンスを磨く 行方　昭夫
3 『碧巌録』を読む 末木　文美士
4 海うそ 梨木　香歩
5 ユング心理学と仏教〈〈心理療法〉コレクションⅤ〉 河合　隼雄
6 沖縄の淵 鹿野　政直
7 英語のセンスを磨く 行方　昭夫
8 鎖塚 小池　喜孝
9 ユング心理学入門〈〈心理療法〉コレクションⅠ〉 河合　隼雄
10 定本　昔話と日本人の心〈〈物語と日本人の心〉コレクション Ⅵ〉 河合　隼雄

単行本・文科系

  書名 著者
1 戦慄の記録　インパール NHKスペシャル取材班
2 トトロの生まれたところ 宮崎　駿　監修／スタジオジブリ　編
3 いま大学で勉強するということ 佐藤　優，松岡　敬
4 NOでは足りない ナオミ・クライン
5 経済学は悲しみを分かち合うために 神野　直彦
6 視覚心理学が明かす　名画の秘密 三浦　佳世
7 私の漱石 岩波書店編集部　編
8 アフター・ヨーロッパ イワン・クラステフ
9 検証　自衛隊・南スーダンPKO 半田　滋
10 良心学入門 同志社大学良心学研究センター　編

単行本・理科系

  書名 著者
1 ［科学ライブラリー］「おしどり夫婦」ではない鳥たち 濱尾　章二
2 ［科学ライブラリー］分かちあう心の進化 松沢　哲郎
3 ［科学ライブラリー］無限 イアン・スチュアート
4 ［科学ライブラリー］時をあやつる遺伝子 松本　顕
5 データ解析のための統計モデリング入門〈確率と情報の科学〉 久保　拓弥
6 ［科学ライブラリー］ちいさい言語学者の冒険 広瀬　友紀
7 数学者的思考トレーニング　複素解析編 上野　健爾
8 ［科学ライブラリー］日本の地下で何が起きているのか 鎌田　浩毅
9 ［科学ライブラリー］学ぶ脳 虫明　元
10 ベイズモデリングの世界 伊庭　幸人　編

電子書籍

  書名 著者
1 ［少年文庫］モモ ミヒャエル・エンデ
2 ［岩波文庫］新訂　孫子 金谷　治　訳注
3 ［少年文庫］星の王子さま サン＝テグジュペリ
4 ［岩波文庫］方法序説 デカルト
5 ［岩波新書］外国語学習の科学 白井　恭弘
6 ［岩波文庫］論語 金谷　治　訳注
7 ［岩波新書］現代社会はどこに向かうか 見田　宗介
8 ［少年文庫］はてしない物語（上） ミヒャエル・エンデ
9 ［現代文庫］ご冗談でしょう、ファインマンさん（上） R．P．ファインマン
10 ［岩波文庫］マルクス・アウレーリウス　自省録 神谷　美恵子　訳

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