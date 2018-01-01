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『30代の働く地図』編者・玄田有史さん×国谷裕子さん 対談イベント(10/24)
全労済協会シンポジウム
これからの働く地図
～仕事と職場と私の未来～
【基調対談】 玄田有史さん × 国谷裕子さん
全労災ホール／スペース・ゼロにて
2018年10月24日（水）13：30～17：00
これからの働く地図
～仕事と職場と私の未来～
【基調対談】 玄田有史さん × 国谷裕子さん
全労災ホール／スペース・ゼロにて
2018年10月24日（水）13：30～17：00
＊ご案内のPDFファイルはこちらです
＊関連書籍，『30代の働く地図』、10月18日発売！
【イベント概要】＊詳細はこちらのＰＤＦファイルをご覧ください
全労済協会シンポジウム
「これからの働き方研究会」成果報告会
「これからの働く地図 ～ 仕事と職場と私の未来 ～ 」
■第1部 基調対談
玄田 有史 氏（東京大学社会科学研究所教授）
国谷 裕子 氏（キャスター）
■第2部 パネルディスカッション
佐藤 博樹 氏（中央大学大学院戦略経営研究科教授）
中村 天江 氏（リクルートワークス研究所主任研究員）
村上 陽子 氏（連合総合労働局長）
玄田 有史 氏（コーディネーター）
日 時 ： 2018年10月24日（水）13:30～17:00（開場13:00）
会 場 ： 全労済ホール／スペース・ゼロ
〒151-0053 東京都渋谷区代々木2-12-10 全労済会館
http://www.spacezero.co.jp/access
アクセス ： 最寄りの交通機関等
○JR新宿駅南口 徒歩5分
○京王線・都営大江戸線・都営新宿線 新宿駅6番出口 徒歩1分
お申し込み方法 ： こちら（全労災協会のホームページ）からお申し込みください
https://www.zenrosaikyokai.or.jp/sys/symposium1810/form.cgi
お申し込み締切日 ： 2018年9月28日（金）
参加費 ： 無料，お申し込み多数の場合は抽選となります（定員400名）
【主催】全労災協会
【共済】全労済，日本再共済連
【後援】日本労働組合総連合会，岩波書店ほか
全労済協会シンポジウム
「これからの働き方研究会」成果報告会
「これからの働く地図 ～ 仕事と職場と私の未来 ～ 」
■第1部 基調対談
玄田 有史 氏（東京大学社会科学研究所教授）
国谷 裕子 氏（キャスター）
■第2部 パネルディスカッション
佐藤 博樹 氏（中央大学大学院戦略経営研究科教授）
中村 天江 氏（リクルートワークス研究所主任研究員）
村上 陽子 氏（連合総合労働局長）
玄田 有史 氏（コーディネーター）
日 時 ： 2018年10月24日（水）13:30～17:00（開場13:00）
会 場 ： 全労済ホール／スペース・ゼロ
〒151-0053 東京都渋谷区代々木2-12-10 全労済会館
http://www.spacezero.co.jp/access
アクセス ： 最寄りの交通機関等
○JR新宿駅南口 徒歩5分
○京王線・都営大江戸線・都営新宿線 新宿駅6番出口 徒歩1分
お申し込み方法 ： こちら（全労災協会のホームページ）からお申し込みください
https://www.zenrosaikyokai.or.jp/sys/symposium1810/form.cgi
お申し込み締切日 ： 2018年9月28日（金）
参加費 ： 無料，お申し込み多数の場合は抽選となります（定員400名）
【主催】全労災協会
【共済】全労済，日本再共済連
【後援】日本労働組合総連合会，岩波書店ほか