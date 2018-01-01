『原民喜』の書評が掲載されました（朝日新聞9/29・評者 佐伯一麦さん）

9月29日の朝日新聞で，『原民喜　死と愛と孤独の肖像』（梯 久美子・著）の書評（佐伯一麦さん）が掲載されました．


原民喜

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