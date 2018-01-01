『至福千年』の書評が掲載されました（週刊文春 10/18号・評者 坪内祐三さん）

2018年10月18日号の週刊文春で，坪内祐三さんが書評の連載1000回記念に岩波文庫『至福千年』（石川 淳・著）を取り上げてくださいました．


至福千年


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