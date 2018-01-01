『首都直下地震』著者，平田 直さんの講演会が如水会館で開催されます（10/29）

如水会 講演会

首都直下地震 （全6回）



【第１回】 平田 直 先生

３０年以内に確率７０％ ー首都直下地震を知るー



如水会館にて：2018年10月29日（月）18：30～









【講演会概要】



「 首都直下地震 （全6回） 」



■第１回 ３０年以内に確率７０％ ー首都直下地震を知るー

平田 直 さん（東京大学地震予知研究センター長）



現在想定されている首都直下地震とは，どのようなものか．その規模と被害想定，更に発火の確率を考えます．



日 時 ： 2018年10月29日(月) 18：30～20：00

会 場 ： 如水会館 2F オリオンルーム

東京都千代田区一ツ橋2-1-1／電話：03-3262-0111

http://www.josuikai.net/events/event/284

お申し込み方法 ：

https://www.supportyou.jp/josui/form/157/

ご参加費 ： 3,000円（如水会の会員様2,000円、学生様無料）

＊当日，受付にて現金でお支払いください

定 員 ： 180名



（東京大学地震予知研究センター長）現在想定されている首都直下地震とは，どのようなものか．その規模と被害想定，更に発火の確率を考えます．日 時 ： 2018年10月29日(月) 18：30～20：00会 場 ： 如水会館 2F オリオンルーム東京都千代田区一ツ橋2-1-1／電話：03-3262-0111お申し込み方法 ： こちら（如水会ホームページ） からお申し込みくださいご参加費 ： 3,000円（如水会の会員様2,000円、学生様無料）＊当日，受付にて現金でお支払いください定 員 ： 180名



