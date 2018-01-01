『首都直下地震』著者，平田 直さんの講演会が如水会館で開催されます（10/29）

如水会 講演会
首都直下地震（全6回）

【第１回】 平田 直先生
３０年以内に確率７０％　ー首都直下地震を知るー

如水会館にて：2018年10月29日（月）18：30～

＊如水会館ホームページのご案内はこちらです

首都直下地震　書影


＊平田先生のご著書，『首都直下地震』は岩波新書にて発売中です．

【講演会概要】

「 首都直下地震（全6回）

■第１回 ３０年以内に確率７０％　ー首都直下地震を知るー
　平田 直 さん（東京大学地震予知研究センター長）

現在想定されている首都直下地震とは，どのようなものか．その規模と被害想定，更に発火の確率を考えます．

日　時 ： 2018年10月29日(月) 18：30～20：00
会　場 ： 如水会館　2F　オリオンルーム
　　　　　 東京都千代田区一ツ橋2-1-1／電話：03-3262-0111
　　　　　http://www.josuikai.net/events/event/284
お申し込み方法 ： こちら（如水会ホームページ）からお申し込みください
　　　　　　  　　https://www.supportyou.jp/josui/form/157/
ご参加費 ： 3,000円（如水会の会員様2,000円、学生様無料）
　　＊当日，受付にて現金でお支払いください
定　員 ： 180名
【２回目～6回目の講演】

■第２回　11月2日（金）
被服廠跡の惨劇　―関東大震災に学ぶー
　　武村雅之さん　名古屋大学減災連携研究センター教授

■第３回　11月８日（木）
あなたは生き延びられますか？　ー最前線からの報告ー
　　鍵屋さん　一　跡見学園女子大学教授　　

■第４回　11月14日（水）
救援物流最前線　ー救援物資を一日も早くー
　　木川　眞さん　ヤマトホールディングス㈱取締役会長　　

■第５回　11月２０日（火）
巨大地震：国際暴落のトリガーとなるか
　　有吉　章さん　国際大学教授，元一橋大学教授　　

■第６回　１１月３０日（金）
「想定外」と「想定内」　ー豊かな社会における国家の救済ー
　　齊藤　誠さん　一橋大学経済学研究科教授

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