岩波ベストテン（10月29日～11月4日）

岩波新書

  書名 著者
1 大化改新を考える 吉村　武彦
2 武蔵野をよむ 赤坂　憲雄
3 日米安保体制史 吉次　公介
4 トランプのアメリカに住む 吉見　俊哉
5 サイバーセキュリティ 谷脇　康彦
6 移民国家アメリカの歴史 貴堂　嘉之
7 江戸東京の明治維新 横山　百合子
8 武士の日本史 高橋　昌明
9 原民喜　死と愛と孤独の肖像 梯　久美子
10 日本の税金　第3版 三木　義一

岩波ジュニア新書

  書名 著者
1 生きづらい明治社会 松沢　裕作
2 香りと歴史　7つの物語 渡辺　昌宏
3 10代に語る平成史 後藤　謙次
4 砂糖の世界史 川北　稔
5 居場所がほしい 浅見　直輝
6 質問する，問い返す 名古谷　隆彦
7 詩のこころを読む 茨木　のり子
8 40億年，いのちの旅 伊藤　明夫
9 台湾の若者を知りたい 水野　俊平
10 正しいパンツのたたみ方 南野　忠晴

児童書

  書名 著者
1 ［少年文庫］モモ ミヒャエル・エンデ
2 ［少年文庫］クマのプーさん A．A．ミルン
3 ［少年文庫］星の王子さま サン＝テグジュペリ
4 ［少年文庫］はてしない物語（上） ミヒャエル・エンデ
5 オリジナル版　星の王子さま サン＝テグジュペリ
6 ［少年文庫］はてしない物語（下） ミヒャエル・エンデ
7 ［少年文庫］おとうさんとぼく e．o．プラウエン
8 せいめいのれきし　改訂版 バージニア・リー・バートン　文・絵
9 モモ ミヒャエル・エンデ
10 ちいさいおうち バージニア・リー・バートン　文・絵

岩波文庫

  書名 著者
1 君たちはどう生きるか 吉野　源三郎
2 文選　詩篇（四） 川合　康三，富永　一登，釜谷　武志，和田　英信，浅見　洋二，緑川　英樹　訳注
3 私の生い立ち 与謝野　晶子
4 禅海一瀾講話 釈宗演
5 東京百年物語１　一八六八～一九〇九 ロバート・キャンベル，十重田　裕一，宗像　和重　編
6 星の王子さま サン＝テグジュペリ
7 三島由紀夫紀行文集 佐藤　秀明　編
8 新訂　孫子 金谷　治　訳注
9 方法序説 デカルト
10 奴隷 細井　和喜蔵

岩波現代文庫

  書名 著者
1 確率論と私 伊藤　清
2 幕末維新変革史（上） 宮地　正人
3 不平等の再検討 アマルティア・セン
4 墓標なき草原（上） 楊海英
5 永遠のファシズム ウンベルト・エーコ
6 海うそ 梨木　香歩
7 実践　英語のセンスを磨く 行方　昭夫
8 自由という牢獄 大澤　真幸
9 鎖塚 小池　喜孝
10 ユング心理学入門〈〈心理療法〉コレクションⅠ〉 河合　隼雄

単行本・文科系

  書名 著者
1 戦慄の記録　インパール NHKスペシャル取材班
2 運命　文在寅自伝 文在寅
3 ただの文士　父，堀田善衞のこと 堀田　百合子
4 ドナルド・トランプの危険な兆候　精神科医たちは敢えて告発する バンディー・リー　編
5 危機の資本システム　世界同時好況と金融暴走リスク 倉都　康行
6 アフター・ヨーロッパ イワン・クラステフ
7 隠される宗教，顕れる宗教〈国内編Ⅱ〉〈いま宗教に向きあう 第2巻〉 ［責任編集］西村　明
8 現代日本の宗教事情〈国内編Ⅰ〉〈いま宗教に向きあう 第1巻〉 ［責任編集］堀江　宗正
9 NOでは足りない ナオミ・クライン
10 いま大学で勉強するということ 佐藤　優，松岡　敬

単行本・理科系

  書名 著者
1 いのちとは何か 本庶　佑
2 ［科学ライブラリー］嗅覚はどう進化してきたか 新村　芳人
3 素数の未解決問題がもうすぐ解けるかもしれない． ヴィッキー・ニール
4 ［科学ライブラリー］ガロアの論文を読んでみた 金重明
5 データ解析のための統計モデリング入門〈確率と情報の科学〉 久保　拓弥
6 ［科学ライブラリー］「おしどり夫婦」ではない鳥たち 濱尾　章二
7 ［科学ライブラリー］ちいさい言語学者の冒険 広瀬　友紀
8 数学者的思考トレーニング　複素解析編 上野　健爾
9 ［科学ライブラリー］新版　アフォーダンス 佐々木　正人
10 ベイズモデリングの世界 伊庭　幸人　編

電子書籍

  書名 著者
1 ［少年文庫］モモ ミヒャエル・エンデ
2 ［岩波文庫］新訂　孫子 金谷　治　訳注
3 ［岩波文庫］方法序説 デカルト
4 ［岩波文庫］論語 金谷　治　訳注
5 ［岩波文庫］マルクス・アウレーリウス　自省録 神谷　美恵子　訳
6 ［岩波文庫］ブッダのことば 中村　元　訳
7 ［岩波新書］日本人の英語 マーク・ピーターセン
8 ［現代文庫］ご冗談でしょう、ファインマンさん（上） R．P．ファインマン
9 ［少年文庫］星の王子さま サン＝テグジュペリ
10 ［岩波文庫］代表的日本人 内村　鑑三

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