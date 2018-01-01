- 書評 書評
岩波ベストテン（10月29日～11月4日）
岩波新書
|書名
|著者
|1
|大化改新を考える
|吉村 武彦
|2
|武蔵野をよむ
|赤坂 憲雄
|3
|日米安保体制史
|吉次 公介
|4
|トランプのアメリカに住む
|吉見 俊哉
|5
|サイバーセキュリティ
|谷脇 康彦
|6
|移民国家アメリカの歴史
|貴堂 嘉之
|7
|江戸東京の明治維新
|横山 百合子
|8
|武士の日本史
|高橋 昌明
|9
|原民喜 死と愛と孤独の肖像
|梯 久美子
|10
|日本の税金 第3版
|三木 義一
岩波ジュニア新書
|書名
|著者
|1
|生きづらい明治社会
|松沢 裕作
|2
|香りと歴史 7つの物語
|渡辺 昌宏
|3
|10代に語る平成史
|後藤 謙次
|4
|砂糖の世界史
|川北 稔
|5
|居場所がほしい
|浅見 直輝
|6
|質問する，問い返す
|名古谷 隆彦
|7
|詩のこころを読む
|茨木 のり子
|8
|40億年，いのちの旅
|伊藤 明夫
|9
|台湾の若者を知りたい
|水野 俊平
|10
|正しいパンツのたたみ方
|南野 忠晴
児童書
|書名
|著者
|1
|［少年文庫］モモ
|ミヒャエル・エンデ
|2
|［少年文庫］クマのプーさん
|A．A．ミルン
|3
|［少年文庫］星の王子さま
|サン＝テグジュペリ
|4
|［少年文庫］はてしない物語（上）
|ミヒャエル・エンデ
|5
|オリジナル版 星の王子さま
|サン＝テグジュペリ
|6
|［少年文庫］はてしない物語（下）
|ミヒャエル・エンデ
|7
|［少年文庫］おとうさんとぼく
|e．o．プラウエン
|8
|せいめいのれきし 改訂版
|バージニア・リー・バートン 文・絵
|9
|モモ
|ミヒャエル・エンデ
|10
|ちいさいおうち
|バージニア・リー・バートン 文・絵
岩波文庫
|書名
|著者
|1
|君たちはどう生きるか
|吉野 源三郎
|2
|文選 詩篇（四）
|川合 康三，富永 一登，釜谷 武志，和田 英信，浅見 洋二，緑川 英樹 訳注
|3
|私の生い立ち
|与謝野 晶子
|4
|禅海一瀾講話
|釈宗演
|5
|東京百年物語１ 一八六八～一九〇九
|ロバート・キャンベル，十重田 裕一，宗像 和重 編
|6
|星の王子さま
|サン＝テグジュペリ
|7
|三島由紀夫紀行文集
|佐藤 秀明 編
|8
|新訂 孫子
|金谷 治 訳注
|9
|方法序説
|デカルト
|10
|奴隷
|細井 和喜蔵
岩波現代文庫
|書名
|著者
|1
|確率論と私
|伊藤 清
|2
|幕末維新変革史（上）
|宮地 正人
|3
|不平等の再検討
|アマルティア・セン
|4
|墓標なき草原（上）
|楊海英
|5
|永遠のファシズム
|ウンベルト・エーコ
|6
|海うそ
|梨木 香歩
|7
|実践 英語のセンスを磨く
|行方 昭夫
|8
|自由という牢獄
|大澤 真幸
|9
|鎖塚
|小池 喜孝
|10
|ユング心理学入門〈〈心理療法〉コレクションⅠ〉
|河合 隼雄
単行本・文科系
|書名
|著者
|1
|戦慄の記録 インパール
|NHKスペシャル取材班
|2
|運命 文在寅自伝
|文在寅
|3
|ただの文士 父，堀田善衞のこと
|堀田 百合子
|4
|ドナルド・トランプの危険な兆候 精神科医たちは敢えて告発する
|バンディー・リー 編
|5
|危機の資本システム 世界同時好況と金融暴走リスク
|倉都 康行
|6
|アフター・ヨーロッパ
|イワン・クラステフ
|7
|隠される宗教，顕れる宗教〈国内編Ⅱ〉〈いま宗教に向きあう 第2巻〉
|［責任編集］西村 明
|8
|現代日本の宗教事情〈国内編Ⅰ〉〈いま宗教に向きあう 第1巻〉
|［責任編集］堀江 宗正
|9
|NOでは足りない
|ナオミ・クライン
|10
|いま大学で勉強するということ
|佐藤 優，松岡 敬
単行本・理科系
|書名
|著者
|1
|いのちとは何か
|本庶 佑
|2
|［科学ライブラリー］嗅覚はどう進化してきたか
|新村 芳人
|3
|素数の未解決問題がもうすぐ解けるかもしれない．
|ヴィッキー・ニール
|4
|［科学ライブラリー］ガロアの論文を読んでみた
|金重明
|5
|データ解析のための統計モデリング入門〈確率と情報の科学〉
|久保 拓弥
|6
|［科学ライブラリー］「おしどり夫婦」ではない鳥たち
|濱尾 章二
|7
|［科学ライブラリー］ちいさい言語学者の冒険
|広瀬 友紀
|8
|数学者的思考トレーニング 複素解析編
|上野 健爾
|9
|［科学ライブラリー］新版 アフォーダンス
|佐々木 正人
|10
|ベイズモデリングの世界
|伊庭 幸人 編
電子書籍
|書名
|著者
|1
|［少年文庫］モモ
|ミヒャエル・エンデ
|2
|［岩波文庫］新訂 孫子
|金谷 治 訳注
|3
|［岩波文庫］方法序説
|デカルト
|4
|［岩波文庫］論語
|金谷 治 訳注
|5
|［岩波文庫］マルクス・アウレーリウス 自省録
|神谷 美恵子 訳
|6
|［岩波文庫］ブッダのことば
|中村 元 訳
|7
|［岩波新書］日本人の英語
|マーク・ピーターセン
|8
|［現代文庫］ご冗談でしょう、ファインマンさん（上）
|R．P．ファインマン
|9
|［少年文庫］星の王子さま
|サン＝テグジュペリ
|10
|［岩波文庫］代表的日本人
|内村 鑑三